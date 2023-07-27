В США сообщили о втором за неделю инциденте с российским самолетом в Сирии

В Белом доме сообщили, что второй раз за неделю военный самолет РФ пролетел в опасной близости от американского беспилотника в небе над Сирией. Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Европейская правда.

"Мы видели сообщения о том, что второй российский истребитель на этой неделе пролетел опасно близко к нашему беспилотнику во время миссии по уничтожению ИГИЛ" , – отметила она.

Жан-Пьер подчеркнула, что подобные инциденты нарушают установленные протоколы и международные нормы.

Она добавила, что США продолжат сосредотачиваться на миссии по разгрому ИГИЛ в Сирии.

Ранее сообщалось, что во время последнего инцидента был поврежден американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Всего за месяц США зафиксировали шесть опасных инцидентов с участием российской авиации в Сирии.

Во вторник в США сообщили об очередном инциденте с участием российской авиации в Сирии, в результате которого был поврежден американский беспилотник MQ-9.