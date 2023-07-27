Россия за сутки атаковала 13 областей Украины – сводки ОВА

Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали 13 областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 четверга, 27 июля, сообщает Укринформ.

В частности, по данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, вчера вечером россияне подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя ракетами "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

В результате сбития вражеских ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района, в том числе на территории частного дома в Староконстантиновской общине. Из-за падения обломков повреждений получил автомобиль.

Ночью во время воздушной тревоги Хмельницкая область снова оказалась под прицелом русских войск. Захватчики атаковали регион ударными беспилотниками типа Shahed. Вражеские дроны были уничтожены силами и средствами воздушных сил ВСУ в пределах Хмельницкой области. Прошло без пострадавших.

Черниговская область за сутки потерпела от россиян один обстрел, повлекший 25 взрывов. Под вражеским ударом находился Новгород-Северский район. Для обстрела захватчики использовали миномет. Прошло тоже без жертв и разрушений.

Сумскую область ночью и утром русские войска обстреляли четыре раза. Всего произошло 16 взрывов. Под вражеским огнем находились четыре населенных пункта в Белопольской, Хотинской, Середино-Будской и Шалыгинской общинах. По предварительным данным, обошлось без потерь среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня россияне совершили по приграничной Сумской области 14 обстрелов, повлекшие 96 взрывов. Во вражеский огонь попали десять населенных пунктов в шести общинах: Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Новослободской, Эсманской и Зноб-Новгородской.

Винницкая область вчера днем подверглась захватчикам ракетной атаки. В пригороде Винницы Силы обороны сбили две вражеские ракеты типа "Калибр". Обломки одного из "Калибров" упали в районе гостиничного комплекса, второго - на территории тепличного хозяйства.

В результате вражеской атаки в Винницкой области пострадали пять человек. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

В Кировоградской области вчера вечером противовоздушная оборона уничтожила четыре российские ракеты. Прошло без разрушений и человеческих потерь. Во время ночной тревоги чрезвычайные ситуации не зафиксированы.

В Днепропетровской области вчера вечером Силы обороны сбили над одной вражеской ракетой. Из-за падения обломков произошел пожар, который спасатели уже потушили. Пострадавших среди людей нет.

Из тяжелой артиллерии российские войска еще раз обстреляли Никополь, повредив административное здание и частное предприятие. Вражеским огнем избиты три жилых дома, автомобиль, газопровод и линии электропередач, одно хозяйственное сооружение уничтожено. Прошло без жертв.

Ночью российская армия наносила удары по Никопольскому району, попав из тяжелой артиллерии по самому Никополю и по Красногригорьевской и Покровской общинам. В общей сложности захватчики совершили за ночь семь обстрелов.

Вражеским огнем в Никопольском районе повреждены образовательное учреждение, административное здание, компания связи, почта и церковь, избиты два двухэтажных дома и хозяйственная постройка. Изуродованы также линии электропередач. Уточнение детальной информации о последствиях вражеских обстрелов продолжается. Установлено, что пострадавшие в мирном населении отсутствуют.

Также российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотником. Вражескую цель сбили бойцы воздушного командования "Восток".

Запорожская область за минувшие сутки получила от российской армии 72 удара. Под прицелом неприятеля оказались 19 населенных пунктов. Всего за сутки в регионе зафиксировано 64 артиллерийских обстрела – по Железнодорожному, Волшебному, Красному, Белогорью, Малиновке, Каменскому, Степному, Приморскому и другим прифронтовым селам.

Авиационные удары россияне нанесли по Орехову, Новодаровке, Преображенке, Малой Токмачке и Пятихатках. Из реактивных систем залпового огня захватчики обстреляли Орехов и Новодаровку, из беспилотника атаковали Гуляйполе. В результате вражеских обстрелов за сутки в Запорожской области поступили 25 сообщений о разрушении жилых домов и хозяйственных сооружений. Прошло без пострадавших.

По Харьковской области российские войска минувшей ночью ударили управляемой авиационной бомбой КАБ-250. Удар был совершен по поселку Ковшаровка Купянского района. Попадание произошло рядом с жилой пятиэтажкой – дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена. Также повреждения получила соседняя девятиэтажка.

В результате вражеской атаки погибла женщина в возрасте 74 лет, пострадали также женщины в возрасте 35, 81 и 71 год и 74-летний мужчина. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям осуществляет разбор завалов.

Ночью в Харьковской области зафиксировано попадание вражеской ракетой С-300 в здание бывшей санстанции в поселке Большой Бурлук Купянского района. Здание получило повреждения, вспыхнул пожар.

На Слобожанском направлении в течение минувших суток российские войска избивали из минометов и артиллерии по Ветеринарному, Стрелявому и Глубокому Харьковского района, по Охримовке Чугуевского района и Колодезному Купянского района.

На Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов от россиян подверглись Двухлетняя, Западная, Фиголовка, Табаевка, Тополя и Подолы. В селе Ивашки Богодуховского района минометным ударом захватчики вчера повредили здание местного лицея. В результате минометных обстрелов села Перовское повреждения получила электроподстанция.

Луганскую область россияне атаковали на фронте с двух сторон. Украинские защитники удержали свои позиции. Враг не добился успеха ни южнее Новоселовского, ни близ Дибровы.

За сутки в регионе захватчики совершили 125 обстрелов, выпустив в общей сложности 656 снарядов: 47 – из артиллерии, 11 танковых, семь – из РСЗО, пять – из беспилотников и один авиационный.

В Донецкой области за сутки под вражеским огнем оказались 16 населенных пунктов: Времен Яр, Торецк, Красногоровка, Железное, Курахово, Нью-Йорк, Очеретино, Большая Новоселка, Макаровка, Соловьево, Благодатное, Васюковка, Ивановское, Белокузьминовка, Новомыхай.

Российскими обстрелами в регионе за сутки повреждены 28 жилых домов, два из них – многоквартирные. Повреждения получили также гражданский автомобиль и электроподстанция.

За сутки в Донецкой области погиб один человек, еще девять получили ранения.

Одесская область ночью испытала от россиян ракетный удар. Попадание произошло по портовой инфраструктуре. Захватчики выпустили ракеты "Калибр" из подводной лодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение.

В результате попадания в одно из административных зданий порта погиб гражданский сотрудник. Повреждения получило производственное оборудование одного из грузовых терминалов. Уточнение детальной информации о последствиях продолжается.

В Николаевской области российские войска еще раз атаковали акваторию Очаковской общины: вчера ударили из минометов, сегодня утром — из артиллерии. Прошло без пострадавших. Также вчера захватчики обстреляли из артиллерии населённый пункт Куцурубской общины, повредив жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

По Херсонской области в сутки российская армия совершила 40 обстрелов, выпустив в общей сложности 243 снаряда. В частности, Херсон получил от захватчиков артиллерийский удар – прилетели три снаряда. Вражеские попадания зафиксированы в районах 19 населённых пунктов области. В Бериславском районе захватчики попали в здание образовательного учреждения и территорию двух фермерских хозяйств.

Жертв и раненых среди населения в регионе нет.