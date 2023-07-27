Польша готова обучать пилотов на F-16, если Украина попросит
Польша поддерживает начало учений украинских пилотов на F-16 и готова присоединиться к этому, если с украинской стороны будет просьба, сообщает Укринформ.
Об этом заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач в эфире Польского радио.
"Другие страны-союзницы также могут демонстрировать немного большее желание помогать и поддерживать Украину. Польша в этом вопросе сделала уже очень много. Мы не планируем передавать самолеты F-16 (Украине – ред.), но что касается учений, то если с украинской стороны прозвучит хорошая просьба и хорошее предложение, то мы, конечно, это рассмотрим, но не на основе taken for granted (само собой разумеется – ред.)", - сказал Пшидач.