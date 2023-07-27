Польша готова обучать пилотов на F-16, если Украина попросит

Польша поддерживает начало учений украинских пилотов на F-16 и готова присоединиться к этому, если с украинской стороны будет просьба, сообщает Укринформ.

Об этом заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач в эфире Польского радио.