Путин обещает странам Африки бесплатное зерно

Российский диктатор Владимир Путин подкупает Африку после выхода из "зерновой сделки". Он пообещал некоторым странам отправить бесплатно зерно, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Соответствующее заявление диктатор сделал на экономической форме "Россия-Африка". Путин объявил, что Россия хочет "заменить украинское зерно как на безвозмездной, так и на коммерческой основе".

"Чтобы быть конкретным, добавлю, мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителю" , - сказал диктатор.

При этом Путин не удержался от критики в сторону Украины и обвинил Запад в "создании препятствий для поставок зерна". Он заявил, что якобы в рамках "зернового соглашения" большинство зерна ушло в страны с высоким доходом.

Кроме того, Путин пожаловался, что условия России по "зерновому соглашению" не были выполнены.