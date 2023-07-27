Рада подержала сложение полномочий "слуги" Аристова

Верховная Рада поддержала сложение депутатских полномочий нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова, попавшего в скандал из-за отдыха на Мальдивах.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Решение поддержали 320 депутатов.

Теперь в Раде 402 депутата – это новый антирекорд, отметил депутат.

Фото: t.me/yzheleznyak

Напомним, в июле этого года Аристова заметили в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах.

Расследование провели журналисты Следствие.инфо. Они позвонили в эту гостиницу работники которой подтвердили, что нардеп действительно находился там, но уже выселился. В СМИ также обращают внимание, что стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле варьируется от 100 тысяч грн.

Журналисты утверждают, что выйти на связь с Аристовым у них не получилось. Но они дозвонились жене нардепа. Женщина сказала, что Аристов якобы "был в Вильнюсе, а также добавила, что "у нее своя личная жизнь, а у мужчины - своя".

Впоследствии в Государственном бюро расследований заявили, что расследуют законность выезда депутата за границу.