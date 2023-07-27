ДБР разоблачило военкома, который выдавал документы для выезда за границу
Военкома из Донецкой области разоблачили на выдаче фиктивных документов мужчинам для бегства за границу. Об заявили в Государственном бюро расследований, сообщает Деловая столица.
"Работники ДБР сообщили о подозрении начальнику одного из районных территориальных центров комплектования Краматорского района и его сообщнику, которые оформляли "липовые" документы для выезда за границу", — пишет прессслужба.
Согласно данным следствия, знакомый военкома подыскивал "клиентов", желавших бежать из Украины за деньги. Желающие предоставляли необходимые документы для "оформления" военкома. Последний производил фиктивные удостоверения и справки военно-врачебной комиссии, в которых отмечалось, что лицо непригодно к военной службе.
"Услуга" стоила 20 тысяч гривен для одного человека. В целом было задокументировано выдачу фиктивных документов нескольким мужчинам.
"Оба фигуранта подозреваются в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет", — добавляет прессслужба.