ДБР разоблачило военкома, который выдавал документы для выезда за границу

Военкома из Донецкой области разоблачили на выдаче фиктивных документов мужчинам для бегства за границу﻿. Об заявили в Государственном бюро расследований, сообщает Деловая столица.

"Работники ДБР сообщили о подозрении начальнику одного из районных территориальных центров комплектования Краматорского района и его сообщнику, которые оформляли "липовые" документы для выезда за границу" , — пишет прессслужба.

Согласно данным следствия, знакомый военкома подыскивал "клиентов", желавших бежать из Украины за деньги. Желающие предоставляли необходимые документы для "оформления" военкома. Последний производил фиктивные удостоверения и справки военно-врачебной комиссии, в которых отмечалось, что лицо непригодно к военной службе.

"Услуга" стоила 20 тысяч гривен для одного человека. В целом было задокументировано выдачу фиктивных документов нескольким мужчинам.