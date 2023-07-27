В Мининфраструктуры рассказали о последствиях атак на украинские порты

После выхода из зерновой сделки Россия целенаправленно атакует порты юга Украины. Только за девять дней июля повреждены и частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Лига.Бизнес.

На первом заседании Совета Украина-НАТО он также отметил, что россияне ограничивают судоходство в районе временно оккупированного Крыма и у территориальных вод Болгарии. Этим Россия фактически блокирует движение судов в направлении морских портов Украины.