Украина немедленно отзывает дипломата из-за драки в Сеуле – МИД

МИД Украины возвращает из командировки дипломата посольства в Южной Корее после потасовки в баре Сеула. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает Укринформ.

"МИД Украины оперативно проанализировал все детали инцидента, который имел место в Сеуле с участием сотрудника украинского посольства. По итогам принято решение о немедленном отзыве дипломата по долгосрочной командировке и его возвращении в Украину" , - отметил он.

Спикер МИД подчеркнул, что все работники украинской дипломатической службы за рубежом должны неукоснительно соблюдать профессиональную и моральную этику, а также уважать законодательство стран их пребывания.

Как сообщали корейские СМИ, сотрудник посольства Украины в состоянии алкогольного опьянения начал драку с посетителем бара в Сеуле, также подрался с работником заведения и офицером полиции.

Посольство Украины заявило, что тесно сотрудничает с властями Республики Корея, чтобы обеспечить беспристрастное расследование инцидента и извинилось перед корейской общиной и пострадавшими.