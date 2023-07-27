В Украине появится государственный реестр санкций
Президент Владимир Зеленский подписал Закон, который предусматривает создание Государственного реестра санкций (законопроект № 8392), сообщает ЛигаБизнес.
Согласно этому Закону, Государственный реестр санкций - автоматизированная система сбора, хранения, защиты, учета, поиска и предоставления информации обо всех субъектах, относительно которых применены санкции.
Он создается с целью предоставления публичного доступа к актуальной и достоверной информации обо всех субъектах, относительно которых применены санкции. Данные Реестра санкций являются открытыми и общедоступными, кроме случаев, предусмотренных законом.
Порядок ведения и доступа к Реестру будет определяться Положением о Государственном реестре санкций, который утверждает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Ведение Реестра будет обеспечивать Аппарат СНБО, являющийся держателем этого реестра.
Реестр будет содержать следующую информацию:
- основания для применения, изменения или отмены санкций;
- перечень санкций, которые применяются, изменяются или отменяются в разрезе каждого из лиц, относительно которых применены санкции;
- государственные органы, ответственные за выполнение решения СНБО относительно применения, изменения или отмены национальных санкций;
- перечень лиц, относительно которых применены санкции, и сведения для их идентификации;
- сведения о субъекте внесения предложения относительно применения, изменения или отмены санкций по каждому предложенному лицу, относительно которого применены санкции.
Кроме того, отмеченным Законом вносятся изменения в Кодекс административного судопроизводства, направленные на обеспечение надлежащего рассмотрения Высшим антикоррупционным судом дел о применении санкции.