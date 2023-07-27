В Украине появится государственный реестр санкций

Президент Владимир Зеленский подписал Закон, который предусматривает создание Государственного реестра санкций (законопроект № 8392), сообщает ЛигаБизнес.

Согласно этому Закону, Государственный реестр санкций - автоматизированная система сбора, хранения, защиты, учета, поиска и предоставления информации обо всех субъектах, относительно которых применены санкции.

Он создается с целью предоставления публичного доступа к актуальной и достоверной информации обо всех субъектах, относительно которых применены санкции. Данные Реестра санкций являются открытыми и общедоступными, кроме случаев, предусмотренных законом.

Порядок ведения и доступа к Реестру будет определяться Положением о Государственном реестре санкций, который утверждает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Ведение Реестра будет обеспечивать Аппарат СНБО, являющийся держателем этого реестра.

Реестр будет содержать следующую информацию:

основания для применения, изменения или отмены санкций;

перечень санкций, которые применяются, изменяются или отменяются в разрезе каждого из лиц, относительно которых применены санкции;

государственные органы, ответственные за выполнение решения СНБО относительно применения, изменения или отмены национальных санкций;

перечень лиц, относительно которых применены санкции, и сведения для их идентификации;

сведения о субъекте внесения предложения относительно применения, изменения или отмены санкций по каждому предложенному лицу, относительно которого применены санкции.

Кроме того, отмеченным Законом вносятся изменения в Кодекс административного судопроизводства, направленные на обеспечение надлежащего рассмотрения Высшим антикоррупционным судом дел о применении санкции.