Рада продлила военное положение и мобилизацию – нардеп

Верховная Рада продлила срок действия военного положения и мобилизацию на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Парламентарии продлили военное положение до 15 ноября. За соответствующее постановление проголосовали 347 депутатов.

Также до 15 ноября продолжили всеобщую мобилизацию. За это проголосовали 334 депутата.

Как отмечает Железняк, это уже восьмое продление сроков военного положения и мобилизации после начала полномасштабной войны.

Ранее президент Владимир Зеленский внес на утверждение парламента указы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.