Нацбанк снизил учетную ставку – Пышный

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку до 22%. Об этом на брифинге заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, сообщает Укринформ.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых" , - сказал он.

Национальный банк Украины в январе 2022 г. поднял учетную ставку до 10%. С началом военной злости учетная ставка оставалась постоянной. Однако уже 3 июня 2022 года учетная ставка была повышена с 10 до 25%.