В "Укрэнерго" рассказали о готовности энергосистемы к зиме и перспективы блэкаутов

В "Укрэнерго" готовятся к худшему сценарию зимой, с повторением атак на энергосистему страны, но абсолютно уверены, что магистральная сеть будет готова работать без ограничений во время следующего отопительного сезона, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил председатель правления компании Владимир Кудрицкий во время визита в Харьковскую область.

"Мы должны быть готовы к худшему сценарию, который включает повторение ракетных и дроновых атак на энергетическую инфраструктуру. ... Что касается наших подстанций, мы абсолютно уверены в "Укрэнерго", в том, что наша сеть магистральная будет готова работать без ограничений во время отопительного сезона, и обеспечивать питание потребителей из украинской энергосистемы, без каких-то узких мест или ограничений" , - отметил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что информацию о состоянии энергосистемы не будут обнародовать.

"Эта информация будет чувствительная. И мы не хотим помогать врагу понимать детально об энергосистеме. Но среди профессионалов мы все эти вещи в цифрах обсудим" , - сказал руководитель "Укрэнерго".

Он также прокомментировал мнение о том, что Украине не удастся избежать блэкаутов следующей зимой, подчеркнув, что никто сейчас не может сказать, будут ли блэкауты, так же, как и никто не может дать гарантию, что все будет нормально.

"Я не утверждаю, что это неотвратимый сценарий. … Мы были готовы к этому в прошлом сезоне. И мы, имея этот опыт, будем к этому готовы и в следующем отопительном сезоне, если это случится" , - подчеркнул Кудрицкий.

Восстановление, по его словам, является одним из ключевых элементов подготовки к следующему отопительному сезону.

"Мы готовим свои сети к зимним максимумам потребления. Наши подстанции будут к этому готовы. Мало того, наша цель сделать так, чтобы отключение любого крупного элемента сети, будь то линия электропередач, трансформаторная подстанция или энергоблок, не вызывало ограничения потребителей. Мы говорим не просто о способности обеспечить потребление, но и о восстановлении определенной надежности" , - сказал глава "Укрэнерго".

"Это цель амбициозная, учитывая масштабы обстрелов, но мы видим, что мы достигнем этой цели" , - добавил он.

Среди прочего, по словам Кудрицкого, уже применяются определенные нестандартные инженерные решения, создаются резервные схемы питания, которые позволят обеспечить потребителей электроэнергией зимой, в случае повреждения основных.

По его словам, с учетом опыта прошлой зимы, будут обновлены протоколы реагирования на чрезвычайные происшествия: каким образом перезапитывать потребителей, в какой последовательности, как реагировать на экстренные ситуации.

"Чтобы все знали четко алгоритм действий. За прошлую зиму наработан уникальный опыт такой работы в чрезвычайных условиях" , - подчеркнул глава "Укрэнерго".

При этом он уточнил, что украинская энергосистема будет не просто подготовлена к зиме, но и будет иметь запас прочности.

"Массированная атака ракетная или дроновая может существенно скорректировать ту картинку, которую я говорю. Поэтому нам нужно иметь какой-то запас прочности - какое-то дополнительное количество трансформаторов, энергоблоков, линий электропередач в работе, которые позволят при повреждении одного или нескольких элементов важных обеспечивать потребителей" , - сказал Кудрицкий.

В то же время он отказался отвечать на вопрос, создан ли уже такой запас.

"Пока без комментариев. Как я уже сказал, планируется, что у нас на зиму запас прочности будет" , - сказал глава "Укрэнерго".

По словам Кудрицкого, такие планы реальны для воплощения даже на Харьковщине, где прошлой зимой было повреждено три четверти важных энергетических объектов. Речь идет о магистральных подстанциях, которыми управляет "Укрэнерго", и крупных электростанциях, расположенных на территории области.