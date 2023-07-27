Генпрокурор Украины подтвердил, что США передадут данные о преступлениях РФ в Гаагу

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил, что США намерены передать Междунар﻿одному уголовному суду в Гааге данные о военных преступлениях РФ, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что США своим решением "совершили исторический шаг" на пути к установлению всеобъемлющей ответственности за международные преступления России.

Костин поблагодарил генерального прокурора США Меррика Гарланда и коллег из американского Минюста.

"В который раз мы видим, что преданность, единство и настойчивость дают плодотворные результаты. Каждая встреча, письмо и слушания в Конгрессе приближают нас к нашей конечной цели – остановить Россию и привлечь преступный режим Кремля к ответственности за все его зверства" , – подчеркнул генпрокурор.

Он надеется на продолжение сотрудничества между США, Украиной и Офисом прокурора Международного уголовного суда.

Костин не прокомментировал данные о том, что информацию о военных преступлениях РФ в Украине собирали спецслужбы США.

Ранее издание The New York Times сообщило﻿, что президент США Джо Байден тайно приказал американскому правительству делиться с Международным уголовным судом в Гааге информацией о военных преступлениях России в Украине

США уже делились некоторыми из этих доказательств с украинскими прокурорами, но воздержались от предоставления их Гааге.