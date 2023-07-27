Нацбанк улучшил прогноз по ВВП в этом году, но ухудшил в 2024

Национальный банк ожидает, что в нынешнем году украинская экономика вырастет на 2,9%. Предыдущий прогноз предполагал рост ВВП на 2%, сообщает Экономическая правда.

Дальнейшему восстановлению экономической активности в Украине способствует рост внутреннего спроса в условиях стабильного функционирования энергосистемы и макрофинансовой устойчивости. В то же время, ограничивали рост ВВП постоянные ракетные обстрелы, саботаж работы "зернового коридора" и новые разрушения инфраструктурных объектов.

Кроме того, на бизнес негативно влияли торговые ограничения для украинской агропродукции со стороны ряда стран ЕС.

"Эти факторы обусловили сокращение экспорта Украины во II квартале и сдерживают восстановление экономики в дальнейшем" , - констатируют в регуляторе.

В то же время в Нацбанке указывают, что фактические результаты І квартала оказались лучше, чем предполагал предыдущий макропрогноз. Оживление экономики продолжалось и во ІІ квартале как в производственных секторах, так и в секторе услуг.

"Учитывая это, НБУ умеренно повысил прогноз роста реального ВВП в 2023 году – с 2,0% до 2,9%. В дальнейшем экономический рост ускорится, учитывая предположение прогноза НБУ о снижении рисков безопасности в середине 2024 года" , – говорится в сообщении.

Ожидается, что экспорт будет возобновляться активнее после отладки морской логистики и прекращения обстрелов инфраструктуры. Постепенный возврат мигрантов будет способствовать оживлению потребительского спроса, а инвестиции существенно возрастут на этапе восстановления страны.

Кроме того, весомую роль в стимулировании экономики и в дальнейшем будет играть мягкая фискальная политика – дефицит бюджета будет оставаться значительным из-за потребностей в поддержке обороноспособности и экономического восстановления.

Учитывая это, регулятор прогнозирует рост реального ВВП в 2024 году на 3,5% (в предыдущем прогнозе – на 4,3%), а в 2025 году – на 6,8% (ранее – на 6,4%).