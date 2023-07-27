Польша впервые за 18 лет создает в армии ракетное подразделение

В состав Войска Польского после 18-летнего перерыва возвращается ракетно-артиллерийское подразделение. Об этом заявил глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Европейская правда.

Блащак в четверг в селе Киево Куявско-Поморского воеводства принял участие в церемонии подписания решения о создании Академии HIMARS и 1-й ракетной бригады, а также в ракетных учениях с использованием пусковой установки HIMARS.

"Через 18 лет в польскую армию возвращается ракетно-артиллерийское подразделение" , – сказал глава Министерства обороны.

Он напомнил, что в 2005 году была расформирована последняя эскадрилья, оснащенная постсоветским вооружением – ракетами "Точка", дальность действия которых составляет 70 километров. "Сегодня мы увидели в действии HIMARS, дальность действия которых составляет до 300 километров" , – подчеркнул он.

По его словам, это означает, что польская армия имеет возможность вести огонь на большие расстояния.

"Это чрезвычайно важно для сдерживания агрессора. Мы осознаем, что HIMARS в руках украинцев является эффективным оружием для остановки российского вторжения" , – добавил Блащак.

Глава Минобороны подчеркнул, что задачей польских властей является оснащение польской армии оружием, которое является эффективным и проверенным для сдерживания агрессора – "оружием, которое заставит Россию не решаться на вторжение в Польшу".