Кубраков о последних атаках РФ: повреждены 26 объектов в портах и 5 гражданских судов

За последние 9 дней российских атак враг повредил и частично уничтожил 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Кубраков и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили препятствование Россией свободному судоходству в Черном море.

"Цель врага очевидна - лишить мир украинского продовольствия, создав таким образом глобальный продовольственный кризис" , - отметил министр.

Он добавил, что только за последние 9 дней в результате российских атак повреждены и частично уничтожены 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.

Также враг ограничивает судоходство в районе временно оккупированного Крыма и у территориальных вод Болгарии и фактически блокирует движение судов в направлении морских портов Украины.

"Нельзя допустить блокады Черного моря русскими войсками. Это может привести не только к потерям украинской экономики, но и к серьезному продовольственному кризису в мире, в частности, в таких гуманитарно чувствительных регионах как Африка и Азия. Уже обсуждаем возможные пути противодействия циничным атакам врага и препятствованию свободному торговому судоходству" , – резюмировал вице-премьер.

Напоминаем:

Ночью Россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, в результате попадания погиб гражданский охранник 1979 г.р.

В результате обстрела Россией украинского дунайского порта Рени в ночь на понедельник получило незначительные повреждения румынское судно.