Кому меньше всего доверяют украинцы - опрос
В начале июля 2023 года украинцы чаще всего выражают недоверие судам (судебной системе в целом) – 70%, политическим партиям – 68%, государственному аппарату (чиновникам) – 67%. Об этом, со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова, сообщает РБК-Украина.
Кроме того, украинцы не доверяют:
- прокуратуре (60%),
- Верховной Раде (56%),
- Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) (55%),
- Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) - (54,5%),
- Специализированной антикоррупционной прокуратуре (54%),
- коммерческим банкам (54%),
- правительства Украины (52%).
Также чаще высказывается недоверие, чем доверие, профсоюзам (не доверяют им 45%, тогда как доверяют - 25%).
Лидеры доверия украинцев
Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к:
- Вооруженным силам Украины (им доверяют 93% опрошенных),
- добровольческим отрядам (87%),
- волонтерским организациям (83%),
- Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (81%),
- Национальной гвардии Украины (81%),
- президенту Украины (80%),
- Государственной пограничной службе (78%),
- Министерству обороны Украины (75%),
- Службе безопасности Украины (67%),
- Национальной полиции Украины (61%),
- главе города (поселка, села), в котором живет респондент (60,5%),
- общественным организациям (60%),
- Церкви (58%),
- СМИ Украины (56%),
- совету города (поселка, деревни), в котором живет респондент (55%).
Также чаще высказывается доверие, чем недоверие к Национальному банку Украины (соответственно 48% и 40%), уполномоченному Верховной Рады по правам человека (омбудсмену) (соответственно 42% и 34%).
Опрос проведен Центром Разумкова с 5 по 11 июля 2023 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2017 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.