Рада в первом чтении приняла закон о восстановлении электронного декларирования

Рада в первом чтении приняла закон о восстановлении электронного декларирования
Фото: Facebook

Верховная Раду в первом чтении приняла закон № 9534 о восстановлении электронного декларирования, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

"За" проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения" проголосовало 299 народных избранников.

Предыстория: 

  • Рада в начале полномасштабного вторжения приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками. При этом осталась возможность добровольного представления декларации. 
  • В феврале 2023 года Президент Владимир Зеленский одобрил петицию, которая требует восстановить обязанность депутатов и других должностных лиц декларировать свое состояние.
  • Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депутатов поддержать законопроект о восстановлении электронного декларирования в Украине.

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