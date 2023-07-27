Рада в первом чтении приняла закон о восстановлении электронного декларирования
Верховная Раду в первом чтении приняла закон № 9534 о восстановлении электронного декларирования, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
"За" проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения" проголосовало 299 народных избранников.
Предыстория:
- Рада в начале полномасштабного вторжения приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками. При этом осталась возможность добровольного представления декларации.
- В феврале 2023 года Президент Владимир Зеленский одобрил петицию, которая требует восстановить обязанность депутатов и других должностных лиц декларировать свое состояние.
- Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал депутатов поддержать законопроект о восстановлении электронного декларирования в Украине.