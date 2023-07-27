ГБР: Суд наложил арест на имущество экс-военкома Борисова и членов его семьи
Суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова и членов его семьи, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Среди арестованного имущества:
- Земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области
- Два дома в Одессе общей площадью более 420 кв м
- Домовладение в Одессе площадью 78,5 га
- Две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе
- Автомобиль Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска
- Автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 года выпуска
- Автомобиль Mercedes-Benz EQV, 2022 года выпуска
- Автомобиль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 года выпуска
- Автомобиль Porsche Macan GTS, 2016 года выпуска
- Автомобиль Audi A6, 1999 года выпуска и прочее.
В то же время, пытаясь предотвратить дальнейшие правовые действия следствия, родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу, отмечают в ГБР.
Так, при попытке пересечения границы в пункте пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" был остановлен автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска.
Как установили сотрудники Бюро, авто зарегистрировано на невестку Борисова и проходит вещественным доказательством по делу в отношении экс-военкома.
Сейчас у следствия есть основания полагать, что автомобиль был приобретен противоправным путем. Автомобиль правоохранители изъяли.