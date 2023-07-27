У Зеленского отреагировали на дисквалификацию украинской фехтовальщицы
Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинку Ольгу Харлан после победы над российской спортсменкой Анной Смирновой на Чемпионате мира, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал, сообщает Деловая столица.
Возмущенный пост он написал в Twitter.
"На фото изображена Анна Смирнова, российская фехтовальщица, которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку на Чемпионате мира после честной победы в поединке. Как видим, она откровенно увлекается российской армией, которая убивает украинцев и разрушает наши города", — отметил Подоляк.
Он также обратился в Международную федерацию фехтования, которая дисквалифицировала представительницу Украины за то, что она не пожала руку россиянке.
"Стоит ли воспринимать это как позицию? Российские деньги кровью не пахнут?", — написал Подоляк.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт также отреагировал на дисквалификацию Харлана в Facebook.
"Я горжусь тобой! Твое выступление является примером силы, воли и любви к Украине! Держись! Главная Победа страны и твоя совсем скоро!", — написал он.
Как сообщалось, Международная федерация фехтования решила исключить украинскую саблистку Ольгу Харлан из чемпионата мира после отказа пожать руку россияне Анне Смирновой.