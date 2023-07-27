Украина выполнила еще два структурных маяка МВФ: касаются госбюджета

Верховная Рада на заседании в четверг, 27 июля, приняла в целом законопроект №9346-1д, вносящий изменения в Бюджетный кодекс в частях предсказуемости бюджетной политики и усиление долговой устойчивости, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

За принятие проекта закона в общей сложности проголосовали 249 народных депутатов.

Им предусмотрено, что внесение изменений в закон о государственном бюджете может рассматриваться в Раде только при наличии положительного заключения Минфина.

А также восстанавливаются предусмотренные статьей 52 Бюджетного кодекса условия внесения изменений в закон о государственном бюджете, оставив в условиях военного положения только неограниченное право на пересмотр расходов сектора безопасности и обороны. Таким образом, будет выполнен структурный маяк МВФ, добавленный в программу в начале июля.

Также в принятом законопроекте предусмотрено, что в 2023-2028 годах предельный объем государственных гарантий, предоставляемых по решениям Кабинета Министров, не может превышать 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета. Предельный объем государственных гарантий, предоставляемых на основании международных договоров, будет определяться законом о государственном бюджете.

Кроме этого:

с 1 января 2024 года будет возобновлено среднесрочное бюджетное планирование (принятие Бюджетной декларации) – структурный маяк МВФ;

в этом году будет возобновлена разработка Стратегии управления государственным долгом.

Напоминаем:

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал обновленный Меморандум после первого пересмотра программы расширенного финансирования Украины EFF, добавив 4 структурных маяка.