Беларускі Гаюн: В Беларусь прибыла 12-я колонна "ЧВК Вагнер" с техникой

Беларускі Гаюн: В Беларусь прибыла 12-я колонна "ЧВК Вагнер" с техникой

В Беларусь прибыла 12-я колонна "ЧВК Вагнер" вместе с бронеавтомобилями, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

12-я колонна с техникой "ЧВК Вагнер" зашла в Беларусь через пункт пропуска Понятовка (РФ) - Звенчатка (РБ), и в данный момент движется по трассе Р122 к Чаусам (Могилевская область) в сопровождении ГАИ РБ.

В колонне минимум 50 единиц автомобильной техники:

  • 5 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"),
  • 3 бензовоза,
  • автобус,
  • 17 фур,
  • 3 трала (перевозят экскаватор, бензовоз и бронеавтомобиль "Щука" ("Чекан"),
  • 6 КамАЗов (тент),
  • 2 "буханки",
  • пикапы и легковые авто.

Отмечается, что это как минимум вторая колонна "ЧВК Вагнер", которая зашла в Беларусь с бронеавтомобилями "Щука" ("Чекан").

Впервые бронеавтомобили "Щука" заметили в 11-й колонне "ЧВК Вагнер", которая прибыла в Беларусь 25 июля.

По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 22 июля в Беларуси находились около 5 тысяч российских наемников "ПВК Вагнер".

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