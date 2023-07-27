ВСУ прорвали оборону на Запорожье, контрнаступление набирает обороты, — CNN

Темпы контрнаступления Сил обороны Украины существенно ускорились, и первую линию обороны российских войск в Запорожской области удалось прорвать в трех местах, сообщает Деловая столица.

Это подтвердили официальные лица США и российские коллаборанты со ссылкой на CNN.

По словам американских чиновников, Украина направила больше сил на юго-восток страны, что свидетельствует о том, что Киев обнаружил потенциальные слабые места в российских оборонительных линиях. Сейчас начался следующий этап контрнаступления.

Украинские военные удерживали большое количество обученных войск, некоторые оснащены более мощным западным оружием с начала операции в начале июня. Хотя Украина все еще сохраняет определенную боевую мощь в резерве, сейчас развернута "основная масса", говорит американский чиновник.

По словам другого чиновника, контрнаступление прорвало некоторые элементы российских оборонительных линий на юго-востоке. Поэтому резервные подразделения подошли, чтобы воспользоваться возможностью.

Российский военный чиновник признал, что украинским войскам в среду удалось "вклиниться" на трех участках первой линии обороны России на линии фронта на Запорожье.

"На Запорожском фронте началась вторая волна контрнаступления" , — заявил представитель оккупационной администрации в Запорожской области Владимир Рогов.

Украинским войскам удалось прорваться "в результате нескольких волн атаки более 100 единиц бронетехники", добавил Рогов, отметив, что на южном фронте продолжаются ожесточенные бои.

Украинские военные не стали подробно комментировать ситуацию в этом районе, отметив, что наступательные действия на южном фронте "постепенно продвигаются".

Рогов добавил, что российские войска использовали весь свой арсенал, включая авиационные удары, чтобы отрбить атаки украинских подразделений, осуществлявших наступление, которые, как он утверждал, были оснащены и обучены Западом.

"Бойцы этих бригад прошли подготовку за границей, а сами бригады оснащены западной военной техникой, в том числе танками "Леопард" и БМП "Брэдли"" , — отметил он.

Представитель 47-й участвующей в наступлении бригады ВСУ подтвердил CNN, что подразделение продвигается вперед, сказав: "Пехота наступает. Артиллерия прикрывает. Экипажи "Брэдли" уничтожают вражескую пехоту и ее технику".

Было мало независимых доказательств состояния линии фронта, но российские военные блоггеры и официальные украинские отчеты предполагают, что украинские войска прорезали путь, по крайней мере, через одно из многих минных полей, установленных россиянами, и достигли скромных территориальных достижений в этом районе - Роботино, к югу от г. Орехов.

Как сообщалаось, 26 июля президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление продвигается успешно и в скором времени будут хорошие новости с фронта.