Оккупанты планируют провести военные учения в Феодосии и Армянске

Оккупационные власти Крыма планируют провести военные учения в городах Феодосия и Армянск в пятницу 28 июля, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают "Крым Реалии" со ссылкой на местные "власти".

Феодосийская администрация сообщила: "28 июля с 9 до 12 часов в Феодосии будут проходить учения. С причалов № 4 и 13 будут производиться стрельбы из пушки и стрелкового оружия".

Об учениях российских военных также сообщил глава Армянской администрации Василий Телиженко, но точное время их проведения не сообщил.

Телиженко попроси жителей Армянска "избегать обсуждений и размещения фотографий, видео и информации о важных объектах".

Напомним:

Российские захватчики закроют гражданским лицам доступ на Арабатскую стрелку с вечера 31 июля, аргументируя это необходимостью "локализовать угрозу безопасности" оккупированного Крыма.

Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам", "работой ПВО" или учениями военных РФ.