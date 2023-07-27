В Силах обороны объяснили, почему в Черном море много российских кораблей

Пресс-секретарь объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что, несмотря на шторм, который сейчас бурлит в Черном море, Россия удерживает на боевом дежурстве достаточно мощную корабельную группировку. Это связано с "хлопком", который участился в оккупированном Крыму, сообщает Деловая столица.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

Сама группировка представлена 15 кораблями, несмотря на шторм. Может, это потому, что в бухтам им уже неспокойно. И хлопок, который ощущается время от времени, в том числе и в Севастополе, заставляют их выходить в открытое море, чтобы оставлять себе пространство для маневров, – пояснила она.

В общем, ситуация в Черном море пока неспокойная, но она осложняется еще и погодными условиями. Гуменюк говорит, что шторм достаточно мощный, и продлится по меньшей мере несколько часов, а возможно. даже растянется на несколько суток.

"Однако это не мешает врагу держать ракетоноситель на боевом дежурстве, на этот раз – подводный. Это именно тот, который производил пуски ракет ночью. Исходя из того, что на его борту осталось еще два Калибра, вполне вероятно, что он будет заведен в пункт базирования для восстановления запасов, или же на ротацию выйдет другая подлодка. Будем следить" , — добавила Гуменюк.

Как сообщалось, в ходе двух ракетных атак 26 июля силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 36 вражеских крылатых ракет.