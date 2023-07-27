NBC: Трампу объявят третье уголовное обвинение – по делу о штурме Капитолия

Прокуроры Министерства юстиции США в четверг предупредили адвокатов экс-президента Дональда Трампа о подготовке против него уголовного обвинения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, сообщает Европейская правда.

Об этом стало известно телеканалу NBC News от двух источников.

Ранее в четверг ряд американских СМИ сообщил, что адвокаты Трампа Тодд Бланш и Джон Лауро встречались с прокурорами по делу о штурме Капитолия в офисе спецпрокурора Минюста США Джека Смита, который курирует дела в отношении экс-президента.

По данным NBC News, адвокатам Трампа сказали "ждать обвинительного акта". Когда именно он может быть объявлен и по каким именно пунктам обвинения, не уточняется.

Ранее сообщалось, что обвинение сосредоточилось на статьях о "лишении прав", заговоре с целью введения в заблуждение США и влиянии на свидетелей. По каждой из них предусмотрено наказание до десяти, пяти и трех лет лишения свободы соответственно.

Это будет второе дело, в котором Трампу объявили федеральные уголовные обвинения, чего никогда не было в истории США в отношении экс-президентов. Предыдущее обвинение касалось ненадлежащего обращения с секретными документами, где американский экс-президент не признал вину ни по одному из 37 пунктов. Кроме того, ранее в этом году прокурор округа Манхэттен в Нью-Йорке выдвинул Трампу обвинения в незаконном финансировании предвыборной кампании.

Свое расследование событий 6 января, как известно, вел ныне распущенный спецкомитет Палаты представителей США, который рекомендовал привлечь Трампа к уголовной ответственности за "подстрекательство к восстанию". Это одна из самых тяжелых статей, которая потенциально может запретить ему избираться на государственные должности – вплоть до президента США.

Также напомним, что в штате Джорджия продолжается другое расследование о вероятной попытке неправомерного влияния Трампа на выборы 2020 года через давление на местных чиновников.

Трамп, который сейчас является самым популярным претендентом на президентскую номинацию среди Республиканской партии, стал первым экс-президентом США в истории, который является обвиняемым по уголовному делу.