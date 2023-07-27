Зеленский: Украинские войска освободили Старомайорское
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором украинские военные сообщают, что освободили от российских захватчиков село Старомайорское, что в Донецкой области, сообщает Украинская правда.
Об эь этом говорит фейсбук-страница Зеленского.
"35-я бригада, а также батальон дружественной теробороны "Арей", выполняя задачу, освободили село Старомайорское. Слава Украине!"
Зеленский прокомментировал это видео такими словами:
"Наш Юг! Наши ребята! Слава Украине!"
На карте внизу село находится в красном круге.
Замминистра обороны Анна Маляр также сообщила о деоккупации Старомайорского.
"Старомайорское Донецкой области - освободили. Сейчас наши защитники продолжают зачищать населенный пункт", - написала она в Telegram.