Зеленский: Украинские войска освободили Старомайорское

Зеленский: Украинские войска освободили Старомайорское
Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором украинские военные сообщают, что освободили от российских захватчиков село Старомайорское, что в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об эь этом говорит фейсбук-страница Зеленского.

"35-я бригада, а также батальон дружественной теробороны "Арей", выполняя задачу, освободили село Старомайорское. Слава Украине!"

Зеленский прокомментировал это видео такими словами:

"Наш Юг! Наши ребята! Слава Украине!"

На карте внизу село находится в красном круге.

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Замминистра обороны Анна Маляр также сообщила о деоккупации Старомайорского.

"Старомайорское Донецкой области - освободили. Сейчас наши защитники продолжают зачищать населенный пункт", - написала она в Telegram.

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