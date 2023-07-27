Гуменюк: Украина может остаться без портов через два-три месяца

Если Россия сохранит темпы обстрелов портовой инфраструктуры Украины, то через 2-3 месяца портов в нашей стране не будет, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает Le Monde.

Чтобы сохранить инфраструктуру Украине, нужно больше батарей современных систем ПВО.

"Нам нужна противоракетная и противовоздушная оборона. Усиленные, мощные, современные и способные противостоять тем типам ракет, которые противник использует против нас" , – сказала Гуменюк.

"Через два-три месяца у нас может не быть больше портов… Они (россияне) хотят доминировать в Черном море. Они хотят иметь зерновую монополию. Украину хотят убрать как страну, способную прокормить мир" , — отметила она.

По словам пресс-секретаря, украинским войскам, в частности, нужны американские истребители F-16, способные поражать российские системы вооружения и корабли, которые используются для обстрелов юга Украины.

"В то время как у Украины уже есть западные системы обороны, включая очень сложную американскую ракетную систему Patriot, Россия "каждый раз совершенствует свою тактику и не останавливается" , — пояснила Гуменюк.

По ее словам, Москва одновременно ведет огонь крылатыми ракетами, гиперзвуковыми и противокорабельными ракетами, когда "средства обороны рассредоточены" и все "не в состоянии противостоять этой угрозе".

Российская армия также возобновила блокаду украинских портов после отказа от зернового соглашения, добавила Гуменюк.

"Сейчас происходит то, что практически все порты заблокированы. Ни одно судно не может выйти" , — уверяет она.

Напомним, во второй половине июля Россия систематически наносит удары по портам Одессы, Черноморска, Николаева и Рени. В результате ударов существенно повреждена инфраструктура, уничтожены сотни тысяч тонн зерна. Для восстановления некоторых зернохранилищ в порту Одессы понадобится год.