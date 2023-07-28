Польша планирует почти вдвое увеличить свою армию
Польша намерена в ближайшее время почти вдвое увеличить свою кадровую армию на фоне активности боевиков из ЧВК "Вагнера" и российских солдат в Беларуси. Об этом заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
По словам вице-премьера, в стране будут созданы семь дивизий вместо нынешних трех, шесть из них будут боевыми, а седьмая — резервной.
"Мы восстанавливаем воинские части, создаем новые. Сейчас создается новая - шестая дивизия", - рассказал Качиньский.
Он также подчеркнул, что Варшава стремится создать сильнейшую сухопутную армию Европы, чтобы стать щитом восточного фланга НАТО.
Ранее сообщалось, что Польша впервые за 18 лет создает в армии ракетное подразделение.