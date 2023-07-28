В Москве пожаловались на ночной "удар беспилотника"

"Вражеский беспилотник" якобы пытался атаковать один из объектов в Москве сегодня ночью, 28 июля, и был уничтожен силами минобороны РФ.﻿ Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет" , - говорится в заявлении Собянина.

В минобороны России заявили, что средства ПВО пресекли попытку ночной атаки объектов в Московской области, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Атака дронов на Москву

Напомним, что утром 24 июля Москву атаковали два беспилотника. Один из них попал в бизнес-центр, где находится магазин "Леруа Мерлен", а другой упал недалеко от здания Минобороны РФ и штаб-квартиры кибернетической разведки ГРУ.

Минобороны РФ успело отчитаться, что якобы "перехватило два дрона". Там также обвинили в атаке украинскую сторону.