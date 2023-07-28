Япония ввела новые санкции против РФ: под запретом автомобили

Япония ввела новые санкции против РФ: под запретом автомобили
Фото: Рixabay

Правительство Японии запретило поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя внутреннего сгорания свыше 1,9 литра. ﻿Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Кроме того, под запрет на ввоз в Россию попали покрышки для коммерческих транспортных средств – грузовиков и автобусов и пр.

"Ограничения вступят в силу 9 августа", - заявил министр экономики.

Также новые ограничения касаются таких товаров, как:

  • гибридные автомобили и электромобили, яхты, железнодорожные локомотивы и составы;
  • автозамки и автокресла;
  • шины для крупногабаритных транспортных средств;
  • фанера, древесная масса, макулатура;
  • цемент, камень, асфальт, керамическая плитка и блоки;
  • стеклянные изделия;
  • некоторые стальные, медные, никелевые, алюминиевые, свинцовые, цинковые изделия;
  • шерсть, хлопок, искусственные ткани, трикотаж, пряжа, вата, а также б/у одежда;
  • красители;
  • фото- или кинематографический материал и т. д.

В ведомстве отметили, что точный перечень товаров, попавших под ограничения, будет определен 2 августа.

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