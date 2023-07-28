США не планируют сопровождать суда с зерном в Черном море – Кирби

США и союзники не обсуждают возможность сопровождения украинских судов с зерном в Черном море, чтобы безопасно экспортировать его из Украины. Ищут другие пути перевозки зерна – наземным или речным способом. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

"Нет. О введении военных кораблей в Черное море сейчас не идет активная дискуссия. Я думаю, мы все понимаем, что это лишь усугубит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией, а это не то, к чему мы стремимся.

Мы хотим, чтобы зерно вышло (из Украины на внешний рынок – ред.). Мы хотим, чтобы зерновое соглашение было продлено и, если коротко, будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы найти другие наземные или возможно речные маршруты, если какие-нибудь будут доступны" , – сказал представитель Белого дома.

Накануне британское издание The Times сообщило, что Великобритания ведет переговоры с членами НАТО и другими странами об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно. По данным изданиям, ведутся переговоры о создании так называемой "коалиции" из разных стран, которые могут присоединиться к британской инициативе.