Генштаб: Россияне бросают в бой мобилизованных без подготовки

Российские оккупанты отправляют на линию соприкосновения новоприбывших из РФ мобилизованных военнослужащих, которые не прошли боевую подготовку.

Об этом говорится﻿ в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Так, в населенном пункте Роговое Луганской области в тренировочный лагерь одного из подразделений российских оккупационных войск с территории РФ прибыло около 110 мобилизованных военнослужащих", – говорится в сообщении.

Когда мобилизированным была выдана экипировка и оружие, российское командование проинформировало новоприбывший личный состав, что их включат в состав штурмовых подразделений и уже в ближайшее время отправят в район выполнения боевых задач на линии соприкосновения, отмечают в Генштабе.