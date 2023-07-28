ВСУ за сутки уничтожили более 500 окупантов и 30 артсистем – Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще около 560 российских окупантов, а также 30 артиллерийских систем, 4 танка и другую военную технику противника.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.23 ориентировочно составили: