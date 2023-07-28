ВСУ за сутки уничтожили более 500 окупантов и 30 артсистем – Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили более 500 окупантов и 30 артсистем – Генштаб
Фото: Донбaсс ОРДЛО.Facebook

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще около 560 российских окупантов, а также 30 артиллерийских систем, 4 танка и другую военную технику противника.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 244830 (+560) человек ликвидировано,
  • танков – 4190 (+4),
  • боевых бронированных машин – 8161 (+14),
  • артиллерийских систем – 4775 (+30),
  • РСЗО – 698 (+0),
  • средств ПВО – 458 (+1),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 311 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007 (+11),
  • крылатых ракет – 1347 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7240 (+11),
  • специальной техники – 709 (+1).

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