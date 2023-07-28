ВСУ за сутки уничтожили более 500 окупантов и 30 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще около 560 российских окупантов, а также 30 артиллерийских систем, 4 танка и другую военную технику противника.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 244830 (+560) человек ликвидировано,
- танков – 4190 (+4),
- боевых бронированных машин – 8161 (+14),
- артиллерийских систем – 4775 (+30),
- РСЗО – 698 (+0),
- средств ПВО – 458 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007 (+11),
- крылатых ракет – 1347 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7240 (+11),
- специальной техники – 709 (+1).