Силы обороны отбили нападение российской ДРГ на Сумщине – ГПСУ
Силы обороны 27 июля отбили очередной заход диверсионно-разведывательной группы российского агрессора в Сумской области. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.
"Вчера наши Силы обороны отбили очередную попытку захода ДРГ по Сумской области. По таким группам украинские защитники (пограничники, подразделения ВСУ, Национальной гвардии) сразу открывают огонь при обнаружении. В дальнейшем они ни с чем отходят за пределы границы", – отметил он.
По словам Демченко, основная задача вражеских диверсантов - в первую очередь выявить расположение Сил обороны Украины, а также проводить различные мероприятия, в том числе минирование местности для того, чтобы нанести потери нашим защитникам.