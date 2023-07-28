Страны Персидского залива настаивают на продлении зернового соглашения

Страны Персидского залива выступают за скорейшее продление зерновой сделки. По их словам, инициатива является решением гуманитарных проблем и обеспечением продовольственной безопасности для многих стран, сообщает Новое время.

Об этом заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мухаммед аль-Будайви.

На встрече с послом Украины в Саудовской Аравии Анатолием Петренко аль-Будайви также отметил, что все участники Совета поддерживают мирные усилия по урегулированию развязанной Россией войны.

Генеральный секретарь также подчеркнул, что позиция Совета в отношении войны в Украине основана на принципах международного права и Устава Организации Объединенных Наций, сохранении международного порядка на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств.