Трампу выдвинули дополнительные обвинения - CNN

Специальный прокурор Джек Смит предъявил дополнительные обвинения против бывшего президента Дональда Трампа по делу о его вероятном неправомерном обращении с секретными документами после того, как он покинул Белый дом. Со ссылкой на CNN, сообщает Зеркало недели.

Трампу выдвинули обвинения по трем новым пунктам, один из которых предусматривает умышленное хранение информации, связанной с национальной обороной, а два других - препятствование, связанное с якобы попытками удалить видеоматериалы наблюдения в резиденции Трампа Мар-а-Лаго летом 2022 года.

Кроме того, прокурор Джек Смит предъявил обвинение третьему обвиняемому в расследовании работы Дональда Трампа с секретными документами после его президентства – Карлосу Де Оливейри, 56-летнему работнику по техническому обслуживанию резиденции.

Бывший президент не признал себя виновным по 37 федеральным обвинениям, связанным с документами, незаконно хранившимися в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде после того, как Трамп покинул пост.

Уолт Наута, помощник Трампа, также не признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения, связанным с неправильным обращением с документами в Мар-а-Лаго, а также со скрытием фактов и препятствованием расследованию.