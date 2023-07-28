Россияне пытались восстановить позиции у Ровно и Макаровки – Генштаб
За прошедшие сутки оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Ровнополя и Макаровки Донецкой области. Об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.
Силы обороны продолжают наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
"Российские оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районах Ровнополя и Макаровки Донецкой области", – сообщил Ковалев.
В то же время оккупанты продолжают оказывать мощное сопротивление, осуществлять перемещение подразделений, активно применять резервы. Несут значительные потери.
На Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия к северу и югу от города Бахмут.
Силы обороны продолжают сдерживать пришествие российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.