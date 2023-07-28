Пограничники о "вагнеровцах" в Беларуси: Нагнетают ситуацию

В Государственной пограничной службе отмечают, что Беларусь использует российских наемников "ЧВК Вагнер" для нагнетания ситуации, их же количество и месторасположение в РБ пока не представляют угрозы для Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По словам Демченко, ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, непосредственно по линии госграницы - спокойной.

Пограничники не фиксируют вблизи границы какого-то перемещения техники или личного состава никаких подразделений, которые бы могли представлять угрозу для Украины. Но конечно, пристальное внимание приковано к пребыванию российских наемников из частных военных компаний на территории РБ.

По данным ГПСУ, сейчас "вагнеровцев" на территории Белоруссии чуть более 5 тысяч и они находятся на значительном расстоянии от границы с Украиной.

"Однако подразделения разведки, в том числе разведки Госпогранслужбы продолжают отслеживать условия их пребывания, как они будут в дальнейшем привлечены, и насколько они будут представлять угрозу Украине.

Сейчас видим, что они больше нагнетают ситуацию, в том числе в отношении стран Европейского союза. Это такой один из факторов влияния, который они продолжают использовать" , – отметил Демченко.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, якобы бойцы "ЧВК Вагнер" его "напрягают", потому что хотят атаковать Польшу.