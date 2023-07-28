Война в Африке: войска Руанды пересекли границу Конго

Армия Демократической Республики Конго заявила, что силы обороны Руанды пересекли их границу в четверг и напали на пограничные силы безопасности, потенциально усилив напряженность между африканскими соседями, со ссылкой на Reuters, сообщает Зеркало недели.

"Дальнейшие столкновения позволили Вооруженным силам Демократической Республики Конго (FARDC) дать отпор руандийским террористам, совершившим эту невыносимую провокацию" , — говорится в заявлении, где добавляют, что нападающие отступили в Руанду.

Представитель правительства Руанды не сразу ответил на запрос журналистов упомянутого агентства о комментарии.

Конго и Руанда вовлечены в спор с прошлого года из-за возрождения повстанческой группировки M23, действующего в восточном Конго ополчения, в поддержке которого Киншаса обвиняет Руанду. Руанда постоянно отрицает это.

Эксперты ООН также заявили, что у них есть доказательства того, что руандийские войска воевали вместе с M23 в восточном Конго и обеспечивали повстанцев оружием и припасами.