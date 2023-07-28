Активности вражеской авиации нет, но высока вероятность ракетных ударов – ВСУ
Вражеская авиация не проявляла активность в минувшую ночь, однако сохраняется высокая вероятность ракетных ударов российских захватчиков по территории Украины, сообщает Укринформ.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Ночь прошла успешно, все контролируем, ведем, имела активность и сейчас вражеской авиации. Несколько бортов есть только, поэтому есть такая ночь. Но, к сожалению, таких ночей немного. Поэтому многие украинцы имели возможность хотя бы выспаться сегодня.
Будем надеяться, этот день будет спокойным, но, по данным Генерального штаба, все же высока вероятность ракетных ударов. Поэтому нужно быть бдительными и каждый раз реагировать на те сообщения, которые мы даем по поводу воздушных угроз", - подчеркнул спикер.