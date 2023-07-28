Стоит ли украинцам покупать зарядные станции и что будет с ценами

После значительного снижения продаж с февраля по май 2023 спрос на зарядные станции и павербанки высокой емкости начал возобновляться. В ближайшее время цены могут вырасти.﻿ Об этом сообщил Вячеслав Склонный, коммерческий директор сети "Фокстрот", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Пока мы наблюдаем увеличение продаж в этих категориях. Если в прошлом году покупатели были готовы покупать что угодно, лишь бы подпитать свои гаджеты, запустить котел или холодильник при отсутствии света, то сейчас более подробно обращают внимание на бренд, функционал, качество и цену" - сказал он.

По его словам, сегодня на рынке Украины есть гораздо большее количество разнообразных зарядных станций, чем это было во времена блекаута в 2022 году. Такой уровень конкуренции и насыщения рынка привели к существенному снижению стоимости.

"Однако сезонности в этом достаточно новом продукте пока нет, и спрос на такие станции прямо пропорционально зависит не от времени года, а ситуации на фронте и интенсивности обстрелов мирных объектов, критической инфраструктуры" , - добавил Склонный.

Коммерческий директор "Фокстрот" отметил, что недавно, когда в ряде регионов начались перебои со светом, все снова начали интересоваться и закупать станции заранее, "особенно когда цены в 2-3 раза меньше, чем были зимой".

Цены на зарядные станции

"Ожидаем, что с приходом осени и распродажи чрезмерных остатков цены на такие товары снова пойдут вверх" , - считает Склонный.

Он отметил, что в информационном пространстве предупреждают, что грядущая зима может быть такой же или еще тяжелее, чем прошла. Поэтому все продавцы, которые распродавали свои остатки в глубокий минус еще пару месяцев назад, начнут выводить вложенные деньги из товара. А как только эти остатки у большинства поставщиков Украины закончатся, техника будет ввозиться уже без льготных условий (НДС 0%), что также может привести к существенному удорожанию.

"Рекомендуем именно сейчас подумать об осени и зиме и приобрести официально завезенные зарядные станции и павербанки от проверенных поставщиков еще по старым ценам (в частности, таких ТМ как Ecoflow, Gelius, XO, Anker, Bluetti и др.), ведь стоимость таких товаров уже через несколько месяцев будет расти" , - добавил коммерческий директор "Фокстрота".

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинцам не стоит избавляться от генераторов , ведь пока неизвестно, отчего будут блекауты этой зимой.

Ранее в "Эпицентре" заявили, что спрос на генераторы и зарядные станции в Украине значительно снизились по сравнению с пиковыми значениями осени. Но он выше, чем летом 2022 года.