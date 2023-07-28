США передадут Украине беспилотники для документирования военных преступлений

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о передаче Украине девяти автономных дронов Skydio для документирования военных преступлений, сообщает Европейская правда.

Беспилотники будут переданы Офису генпрокурора Украины. Skydio 2+ оснащены 4K камерами, их будут использовать для съемки фото- и видеоматериалов для документирования военных преступлений.

"Они помогут Офису генпрокурора задокументировать более 115 000 случаев разрушения гражданской инфраструктуры, а также доказательства нарушений прав человека в прифронтовых общинах и на освобожденных территориях" , – говорится в сообщении.

Сейчас две украинские правозащитные коалиции при поддержке USAID задокументировали более 40 тысяч случаев военных преступлений России с 24 февраля 2022 года. USAID также участвует в совместных визитах по документированию военных преступлений с Офисом уполномоченного по правам человека в Украине.