Армия РФ используют детей на оккупированных территориях как живой щит - ЦНС

Российские захватчики используют детей на временно оккупированных территориях в качестве "живого щита", сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты используют гражданские здания для размещения личного состава. В частности, РФ размещает военных в зданиях, где проживают дети.

По данным ЦНС, в гостиницах на временно оккупированных территориях Запорожья на верхних этажах захватчики расселяют гражданские семьи с детьми, а ниже - военнослужащих ВС РФ.

В ЦНС напоминают, что прикрываться гражданскими – это привычная практика для войск РФ. Россияне системно размещают военную технику и личный состав в спальных районах, а также рядом с частными домами мирного населения.

Ранее сообщалось, что российские захватчики на временно оккупированных территориях продолжают заниматься милитаризацией украинской молодежи. Также оккупанты используют детей для собственной пропаганды. В частности, на временно оккупированных территориях захватническая "администрация" через подконтрольных учителей заставляет детей в пришкольных лагерях писать письма российским оккупантам.