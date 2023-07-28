В Воздушных силах прокомментировали возможность возобновления авиарейсов из Украины

На момент действия военного положения полноценная работа гражданской авиации вряд ли возможна. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, комментируя информацию о возможности возобновления полетов гражданской авиации, в частности, полетов Ryanair, сообщает Укринформ.

"Здесь трудно понять, как можно в состоянии войны вообще проводить полеты. Видите ли, у нас был зерновой коридор, из которого Россия вышла единолично - они что с Россией будут договариваться, чтобы та не обстреливала гуманитарные авиационные коридоры? Сегодня все аэродромы, которые есть в Украине (у нас десятки разных аэродромов разного назначения), оперативны. У нас война, у нас военное положение, и вы видите, что долетает всюду, в любой точке страны могут появиться ракеты, вражеские дроны. Сколько летит "Кинжал", мы все тоже знаем.

И думаю, это действительно приятно, что даже вопреки такой ситуации есть желающие прийти на украинский авиационный рынок. Мы большое государство, нам нужно авиационное сообщение не только с другими странами, но и внутри страны" , - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что в этом контексте возникают вопросы по страхованию бортов и пассажиров в воюющей стране.

По мнению Игната, пока идет война, надеяться на возобновление работы гражданской авиации вряд ли можно.

"У нас очень большая территория, ракеты летят отовсюду и разных типов, противник мощный, имеет технологическое оружие. Конечно, очень хочется, чтобы заработала авиация, но у нас перекрыто воздушное пространство над Украиной, и думаю, еще не скоро его откроют" , - подытожил Игнат.

Ранее CEO авиакомпании-лоукостера Ryanair Майкл О'Лири заявлял, что Украина работает с экспертами Израиля по опыту полетов гражданской авиации в условиях возможных атак беспилотников, ракет и т.д. года.