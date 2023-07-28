Срыв "зернового соглашения" усугубит ситуацию в Африке – британская разведка

Разведка Великобритании сообщает, что последствия развязанной РФ войны против Украины, в частности срыв "зерновой сделки" и российская блокада Черного моря ухудшат ситуацию с продовольствием в Африке, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 28 июля.

В ведомстве напомнили, что накануне в российском Санкт-Петербурге состоялась конференция Россия-Африка, в которой приняли участие 17 глав африканских государств, в то время как в предыдущей такой встрече их было 43.

Мероприятие состоялось через десять дней после выхода России из Черноморской зерновой инициативы.

В разведке отметили, что эта инициатива позволила экспортировать 30 миллионов тонн украинского зерна в Африку, обеспечивая необходимыми продуктами питания такие страны, как Эфиопия, Кения, Сомали и Судан.