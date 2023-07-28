На Николаевщине трактористы подорвались на кассетном снаряде, один погиб
В Николаевской области двое трактористов подорвались на кассетном снаряде во время сельскохозяйственных работ - один погиб, другой госпитализирован. Об этом заявил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, сообщает Украинская правда.
"Двое трактористов приехали на поле, чтобы заготовить на зиму для скота солому. В какой-то момент один из крестьян наступил на кассетный снаряд, лежавший на поле, и опасное устройство сдетонировало", – сообщил он.
Мужчины получили минно-взрывные травмы тела. 48-летний пострадавший скончался на месте происшествия. Другого мужчину доставили в медицинское учреждение.
"В очередной раз обращаюсь к гражданам, будьте максимально внимательны и осторожны, особенно в тех населенных пунктах, которые подвергались активным обстрелам. При обнаружении опасных взрывчатых предметов сразу звоните 102", – додав керівник поліції регіону.