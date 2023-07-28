Российским олигархам в Лондоне разрешили тратить деньги на прислугу, - NYT

Британское правительство разрешило российским олигархам тратить сотни тысяч долларов на привилегии, такие как частные повара, шоферы и домработницы, несмотря на то, что их банковские счета якобы были заморожены. Об этом, со ссылкой на The New York Times, сообщает РБК-Украина.

Исключения, известные как лицензии, являются примером того, как новая система финансовых санкций Соединенного Королевства, созданная после Brexit, оказалась шаткой. В некоторых случаях олигархам разрешалось тратить на жизнь более 1 миллиона долларов в год.

В других случаях чиновникам пришлось отказаться от уголовных расследований и отменить санкции после судебных баталий.

"Мы продолжим усиливать давление на Путина и прекратим финансирование российской военной машины" , - заявила министр иностранных дел Великобритании прошлой весной, объявив о санкциях против России в первые недели войны на Украине. В последующие месяцы Британия стала более гостеприимной.

Фридман и Авен

Согласно документам, с которыми ознакомилась New York Times, Лондон предоставил российскому банковскому магнату Михаилу Фридману лицензию на оплату труда 19 сотрудников, включая водителей, частных поваров, домработниц и разнорабочих, в течение первого года войны. Выплата составила 300 тысяч фунтов примерно за десять месяцев. Фридман также получал 7 тысяч фунтов стерлингов для покрытия основных потребностей своей семьи.

Чиновники разрешили его бывшему деловому партнеру Петру Авену ежемесячные выплаты в размере 60 тысяч фунтов стерлингов. Большая часть досталась охранной компании, принадлежащей финансовому управляющему Авена, в отношении которого ведется расследование по факту потенциальной помощи Авену в уклонении от санкций, как показывают судебные протоколы. Неясно, какие проверки проводило правительство перед тем, как одобрить разрешение.

Британское правительство называет Фридмана и Авена "прокремлевскими олигархами", тесно связанными с российским президентом Владимиром Путиным, и оба они отрицают это утверждение и оспаривают в суде. Бывшие деловые партнеры входят в число нескольких россиян, против которых после войны публично были введены санкции, но затем эти ограничения были тайно ослаблены.

Система лицензий

Согласно официальным данным, опубликованным The New York Times, в прошлом году министерство финансов Великобритании выдало не менее 82 лицензий, и многие другие заявки находятся на рассмотрении.

Агенты правоохранительных органов, которые занимаются потенциальными преступными нарушениями финансового черного списка, иногда были разочарованы этими решениями и системой лицензирования, которые, по их мнению, подрывают санкции. Чиновники казначейства позволили Авену, например, потратить более 1 миллиона фунтов стерлингов, будучи технически отрезанным от британской экономики. В то же время правоохранители проверяли его на возможное уклонение от санкций и в прошлом году провели обыски в его загородном особняке.

Некоторые люди, которые подробно описали лицензии, сделали это на условиях анонимности, потому что это конфиденциальная информация. Представитель министерства финансов Великобритании отказался комментировать конкретные случаи, но сказало, что лицензии были выданы для платежей на "основные нужды" и "строго контролируются". Представитель Национального агентства по борьбе с преступностью заявил, что комментировать это нецелесообразно, поскольку оно ведет расследование в отношении Авена и Фридмана.

Лицензии являются частью санкционных систем во всем мире, в том числе в США. Но в то время как Вашингтон обычно выдает лицензии по гуманитарным причинам или для покрытия основных расходов на проживание и оплату юридических услуг, британские критерии шире. Среди соображений, согласно интервью с юристами и бывшими чиновниками казначейства, есть вопрос о том, сохранит ли лицензия приток денег в экономику. В недавнем правительственном отчете говорится, что лицензии "выдаются для защиты индивидуальных и деловых потребностей Великобритании".

Российские санкции стали первым громким вызовом для новой, непроверенной системы санкций, созданной в 2021 году после выхода Великобритании из Европейского Союза. Спустя более года амбициозные обещания правительства оказались сложными для выполнения.

Точно так же, как политики много обещают, финансовые следователи временами перегибают палку. В прошлом году Национальное агентство по борьбе с преступностью направило около 50 офицеров с обыском в особняк Фридмана и объявило о расследовании мошенничества, лжесвидетельства и отмывания денег. Весной этого года было прекращено все, кроме расследования по отмыванию денег.

На прошлой неделе после судебной тяжбы британское правительство было вынуждено исключить российского бизнесмена Олега Тинькова из санкционного черного списка. Тиньков утверждал, что его включили в список ошибочно: он открыто критикует г-на Путина и отказался от российского гражданства.