В Британии посылали секретные письма Мали вместо Пентагона

Министерство обороны Великобритании начало расследование после появления информации о том, что электронные письма с секретными данными были отправлены в Мали вместо Пентагона из-за опечатки, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что электронные адреса американского военного ведомства имеют специальный домен.mil. Однако если пропустить букву "i", то письмо будет отправлено на адрес с доменом .ml – страны Мали, которая является близкой союзницей России.

Представители британского Минобороны утверждают, что электронные письма не содержали информации, которая могла бы поставить под угрозу оперативную безопасность.

По их словам, ошибка была связана с небольшим количеством писем.

"Мы начали расследование после того, как небольшое количество электронных писем было ошибочно переадресовано на неправильный домен. Мы уверены, что они не содержали никакой информации, которая могла бы поставить под угрозу оперативную безопасность или технические данные" , – заявил представитель Минобороны в комментарии агентству PA.

Он добавил, что добавил, что вся конфиденциальная информация "передается через системы, разработанные для минимизации риска ошибочной отправки".