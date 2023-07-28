Генсек ООН об изменениях климата: Это лето "жестокое" для четырех континентов

Смена климата привела этим летом к значительным последствиям на четырех континентах, среди которых и Европа. Об этом, выступая в Нью-Йорке, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает Укринформ.

"Для огромных частей Северной Америки, Азии, Африки и Европы – это «жестокое» лето. Для всей планеты это катастрофа. И для ученых однозначно – виноваты люди. Все это полностью согласуется с прогнозами и неоднократными предупреждениями. Единственным сюрпризом является скорость перемен" , – отметил он.

По словам Гутерреша, согласно обнародованным данным, в июле был самый жаркий трехнедельный период за всю историю, также зафиксированы три самых жарких дня в истории и самые высокие за всю историю температуры океана для этого времени года.

"Нам не нужно ждать конца месяца, чтобы узнать это. Июль 2023 года побьет рекорды, если не будет мини-ледникового периода в ближайшие дни" , - добавил генсек ООН.

Согласно данным Европейского центра по вопросам изменения климата Copernicus Climate Change Service, предыдущим самым жарким июлем и самым жарким месяцем за всю историю наблюдений был июль 2019 года.